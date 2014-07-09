Минздрав объявляет конкурс на создание экспертной группы для разработки стратегии медреформы

Минздрав Украины объявляет конкурс на создание экспертной группы для разработки стратегии и поэтапного плана медицинской реформы в Украине. Эта консультативная группа поможет разработать проект Национальной стратегии построения новой системы здравоохранения в Украине на период 2015 - 2025.

По словам Министра здравоохранения Украины Олега Мусия, впервые в истории Министерства было решено привлечь лучших экспертов и иностранных специалистов для определения путей дальнейшего реформирования здравоохранения.

«Ради этого мы обратились за экспертной помощью к Всемирному банку и Всемирной организации здравоохранения с просьбой посодействовать в разработке стратегии и поэтапного плана реформирования. Мы очень надеемся, что привлечение иностранного опыта поможет разработать наилучшую модель здравоохранения для Украины, чтобы медицина в нашей стране уже в ближайшем будущем могла соответствовать европейским стандартам», - отметил Мусий.

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Министра поддержала исполнительный директор БФ «Пациенты» и консультант Реанимационного пакета реформ Ольга Стефанишина, добавив, что за счет привлечения иностранных экспертов и международных организаций впервые разработка стратегии реформы здравоохранения будет происходить открыто, с привлечением общественности.

«Ранее Минздрав, игнорируя общественность и международные структуры, как правило, презентовал непонятные проекты, которые не имели ничего общего со словом «реформа» и не меняли систему, которая всех устраивала. Теперь же придется менять все в корне», - подчеркнула Стефанишина.

Проект медицинской реформы планируется разработать к 2015 году, чтобы уже со следующего года начинать его воплощение. К разработке приглашаются как украинские, так и международные консультанты.

Минздрав Украины приглашает всех заинтересованных лиц и организации принять участие в отборе в состав экспертной группы для разработки Национальной стратегии построения новой системы здравоохранения в Украине на период 2015 - 2025.

Всю информацию относительно конкурса и критериев отбора можно найти по ссылке.