Сыч поручил Минздраву срочно разместить объявление о тендерных закупках лекарств

Министерство здравоохранения должно срочно урегулировать ситуацию с государственными закупками лекарств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом заявил вице-премьер-министр Александр Сыч на совещании с участием представителей Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, представителей пациентских организаций и др.

«В условиях ограниченных средств на финансирование закупки лекарств ресурсы должны расходоваться максимально эффективно, а сами процедуры закупки проводиться своевременно, прозрачно и без злоупотреблений. Из-за недостаточно согласованной работы Минздрава сроки проведения тендерных закупок были значительно нарушены, поэтому для урегулирования ситуации министерство должно не позднее 20 июня 2014 г. разместить объявление о тендерных закупках», - сказал он.

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Сыч также поручил Минздраву еженедельно информировать общественность о состоянии государственных закупок препаратов против социально опасных заболеваний. Кроме того, по мнению правительственного чиновника, именно взаимодействие с гражданским обществом в лице пациентских организаций поможет в целом повысить эффективность управления областью здравоохранения, в частности ее финансирование. «Следует привлечь общественные организации пациентов и к разработке проекта бюджета на 2015 г., чтобы определить оптимальные показатели финансирования отрасли», – сказал он.

Предметом обсуждения на совещании также стали стратегические вопросы изменения подходов к финансированию здравоохранения. «Очевидно, в этой сфере нужна децентрализация, поскольку местные органы управления здравоохранением лучше осведомлены о нуждах пациентов на местах и теснее взаимодействуют с местной общественностью», – сказал правительственный чиновник.