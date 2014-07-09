Причины возникновения целлюлита

Названы причины, которые могут привести к возникновению целлюлита. От целлюлита не застрахованы ни модели, ни звезды, ни самые обыкновенные женщины. Но не думайте, что вам известны все причины, которые приводят к возникновению «апельсиновой корки», пишет ladyhealth.com.ua.

1. Диета

Так называемая краш-диета, приводящая к резкой потери веса, не только не избавляет от целлюлита, но еще и делает его более заметным. В такой диете обычно ощущается нехватка белка, что вызывает задержку воды. А приход и уход веса нарушает эластичность кожи.

2. Стресс

Сильный стресс не приведет к похудению, потому что из-за него в организме вырабатывается гормон кортизол, побуждающий организм откладывать жир под кожу. Что и может стать причиной целлюлита.

3. Курение

Сигаретный дым ослабляет и разрушает формирование соединительной ткани под кожей, что облегчает процесс ее повреждения. Жиру более легко становится проникать туда. Курение также плохо влияет на кровообращение, что усиливает целлюлит.

4. Обезболивающие

И вновь проблема в задержке воды, что является побочным эффектом нестероидных противовоспалительных лекарств.

5. Липосакция

В случае тяжелого целлюлита удаление избыточного количества жира кажется правильным поступком. На деле, после липосакции жир распространяется под кожей более неровно, что делает дефект заметнее.

6. Нога на ногу

При этой позе нарушается циркуляция нижних конечностей, что вызывает задержку жидкости и усиление целлюлита.

7. Солнечные ожоги

Солнце не только старит кожу быстрее, но и делает целлюлит заметнее. Солнечные лучи запускают реакцию, при которой свободные радикалы ослабляют клетки кожи и соединительной ткани.

8. Кардиотренировки

Регулярные занятия бегом ухудшают течение целлюлита и делают контуры ягодиц непривлекательными. Если только кардио тренировки не комбинируются с растяжками.

9. Корректирующие колготки

Ирония в том, что этот вид белья создан для разглаживания неровной кожи, но на деле он лишь делает целлюлит заметнее, так как жесткое давление колготок нарушает кровообращение.

10. Аллергия

При аллергической реакции организм выделяет гистамины, усиливающие задержку жидкости для того.