Лучшие упражнения против целлюлита

Целлюлит - извечная головная боль и проблема 80% женщин мира! Проблема, хоть и неприятная и жутко прилипчивая, но, к счастью, проходящая, если приложить определенные усилия.

За советом я обратилась к своей хорошей знакомой и преподавателю пилатеса Рине Нафталиевой. Рина посоветовала комплекс упражнений, которые существенно помогут страдающим в борьбе с некрасивой "апельсиновой коркой" (эффект заметен уже через 4-5 ежедневных занятий!):

1. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Живот втянут. Вдыхаем, поднимаем руки и приседаем. На выдохе — поднимаемся. Следим за тем, чтобы колени были параллельны друг другу.

2. Ноги на ширине плеч, широкая стойка. Носки развернуты, таз — вперед. На вдохе приседаем, на выдохе — поднимаемся.

3. Лежим на боку. Мышцы живота и талия подтянуты — талия не должна лежать на полу. На вдохе поднимаем ногу вверх, на выдохе — тянем пятку вниз. Ногу не опускаем до конца и не касаемся ею другой стопы. Это же упражнение повторяем с другой ногой.

4. Становимся в коленно-локтевую позицию. Вытягиваем одну ногу и пяткой тянемся вверх. На выдохе — пятка вверх, на вдохе — вниз. В конце упражнения можно оставить ногу в верхней точке и сделать 8−12 пружинистых рывков вверх. Повторяем упражнение с другой ногой.

5. Лежим на полу, руки вдоль тела, ноги лежат на стуле. На выдохе поднимаем таз, на вдохе — таз наверху, на выдохе — опускаем. Поднимать таз следует от копчика, а опускать медленно — позвонок за позвонком, начиная от лопаток. Здесь важно следить за плечами и за шеей — они должны быть максимально расслаблены.

6. Лежим на боку. Ноги согнуты на 90˚. На выдохе поднимаем колено, на вдохе — опускаем. Такое же упражнение делаем лежа на другом боку.

7. Лежим на боку. Мышцы живота и талия подтянуты — талия не должна лежать на полу. На вдохе тянем ногу носком вперед, на выдохе — пяткой назад. Корпус при этом должен оставаться неподвижным. Затем повторяем это упражнение с другой ногой.

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