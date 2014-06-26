Здравохранение будет в числе приоритетных отраслей для инвестирования - Шеремета

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает увеличить число приоритетных для инвестирования отраслей и внести в перечень приоритетных наряду с агросектором и инфраструктурой, сферу информационных технологий, образования, машиностроения, энергетики и охраны здоровья.

Об этом сообщил журналистам министр экономразвития Павел Шеремета в ходе работы международного форума в Киеве.

«АПК, инфраструктура, транспорт – это приоритеты. Но мы добавили туда энергетику, машиностроение, новые отрасли - IТ, образование и здравоохранение», - сказал министр.

Он также отметил, что главное, что нужно сегодня понять инвесторам и получателям инвестиций - нет никаких «украинских особенностей». По словам Шереметы, инвестиции будут успешными тогда, когда в Украине будет реализован принцип объединения свободы ведения бизнеса и эффективной государственной политики. «У нас есть ряд приоритетных секторов, которые интересны для инвестиций. Сейчас мы работаем над увеличением этого перечня до 10-12 пунктов и в каждом из секторов хотим наработать до 10-15 инвестпроектов», - сказал Шеремета.

В то же время он напомнил, что инвесторы по-прежнему осторожны в отношении Украины и назвал основные проблемы, которые беспокоят инвесторов. «Первый вопрос, который задают инвесторы – насколько глубоко мы контролируем свою страну и свою территорию. Второй вопрос – насколько мы серьезны в отношении борьбы с коррупцией. И третий вопрос – насколько Украина стабильна в финансовом смысле, поскольку риск государственного дефолта будет сохраняться вплоть до конца года», - сказал Шеремета.

Он подчеркнул, что ответом на эти вопросы и проблемы должен стать комплекс мер, который необходимо реализовать как на законодательном уровне, так и на уровне правоохранительных органов. «Законы – это не единственное, что нужно, например, для борьбы с коррупцией. Необходим целый комплекс мер, которые должны курировать, в том числе силовые и правоохранительные ведомства. Что нам нужно? Хирургическое вмешательство. Нужно изменить людей и изменить систему», - резюмировал министр.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство должно переходить к реабилитационному пакету экономических и политических мероприятий, базовыми целями которых в среднесрочной перспективе станут агропромышленный сектор и энергетика. При этом Яценюк подчеркнул, что это те приоритеты, «которые являются реалистичными».