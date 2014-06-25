Куркума помогает сжигать жировые отложения

Диетологи вновь обратили внимание на куркуму - пряность, используемую в пищу уже сотни лет. Оказалось, куркума обладает противовоспалительными свойствами и помогает сжигать жировые отложения, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Sydney Morning Herald. Некоторые специалисты считают куркуму универсальным продуктом, который защищает от болезней сердца, астмы, артрита, болезни Альцгеймера. Также она является антиоксидантом. Он замедляет процесс старения и развития хронических недугов.

Сейчас получают распространение рецепты с куркумой. Ее добавляют в сок или потребляют вместе с водой. В Индии, к примеру, куркуму всегда использовали в качестве дезинфицирующего средства и лекарства от болей в горле. Это также объясняет, почему в Индии один из самых низких показателей распространения болезни Альцгеймера в мире.

Специалисты рекомендуют пациентам с остеоартритом ежедневно съедать по чайной ложке пряности. Еще ее можно пить с молоком. Благодаря жиру из молока полезные вещества лучше усвоятся. Кстати, проблема усвоения куркумы - то, над чем ученые бьются уже не первый год. Недавно на рынке проявилась БАД - Терапкумин. Заявляется: этот изолят куркумы прекрасно всасывается, а показатель биодоступности повышен в 27 раз. Правда, полноценная пряность все равно полезнее с точки зрения воздействия на воспалительные и аутоиммунные заболевания.