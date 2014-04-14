Куркума спасает от набора лишнего веса

В Америке очень остро стоит вопрос о снижении калорийности пищи, ведь доля людей с диагнозом "ожирение" неуклонно растет. Вред жирной пищи для фигуры американские диетологи и врачи предлагают нейтрализовывать с помощью приправы карри или куркумы, входящей в ее состав, пишет Здоровье.

Ученые провели исследование сначала на мышах, как обычно, разделив зверьков на две группы. Всех мышей кормили очень сытной и жирной пищей, однако некоторым грызунам повезло особенно - их еда была еще и приправлена изысканным соусом карри. Результаты оказались впечатляющими: мыши, которых кормили приправленной пищей, весили меньше остальных.

В последствии эксперименты продолжились на человеческих клетках, и ученые пришли к выводу, что куркумин из соуса карри не дает образовываться новым кровеносным сосудам, а без этого невозможно разрастание жировой ткани. Кроме того, опыты показали, что у куркумы есть еще одно полезное свойство - она спасает от лишнего холестерина. У мышей, употреблявших карри, содержание холестерина в крови было намного ниже, чем у мышек из контрольной группы.