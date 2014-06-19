Что влияет на качество воды

Чистота воды характеризуется отсутствием примесей, болезнетворных бактерий, хлора, солей тяжелых металлов и т.п. Тяжелые металлы – это необходимые микроэлементы, но в результате деятельности человека в воде их становится слишком много, так что их воздействие их уже пагубно влияет на здоровье, пишет neboley.com.ua.

Жесткость воды зависит от растворимых солей магния и кальция. Но человеческий организм способен выводить излишки этих солей. Так что кальций и магний влияют только на вкус воды, ухудшают действие поверхностно активных веществ и условия эксплуатации котельных, бойлеров, трубопроводов. Медики не выявили зависимость каких-либо болезней от жесткости воды.

Вода определяет кислотно-щелочной баланс в организме. Это уже имеет существенное влияние на здоровье человека. Слабое электричество (которое, кстати, в некоторых количествах вырабатывается в теле) способствует распаду воды на ионы Н+ и ОН-. Если водородные ионы преобладают, это повышает кислотную реакцию воды, преобладание ОН означает щелочную реакцию. Показатель нейтральной воды – рН=7. Уровень рН воды определяет характер биологических и химических процессов в теле. Норма для питьевой и бытовой воды – рН 6-9. Если рН ниже – активизируются процессы коррозии. При рН выше 11 вода становится мылкой, имеет неприятный запах и может вызывать раздражение кожи.

Все среды организма (кроме желудка) обладают слабощелочной реакцией. И даже незначительные снижения в пределах десятых долей рН приводят к смерти. Для устранения чрезмерной кислотности (которую, кстати, повышает потребление мяса, мучного и сахара) забирается кальций из костей. А после восстановительной реакции соли кальция оседают в почках и суставах.

Обычная водопроводная вода содержит целый букет окислительных соединений, которые забирают у клеток электроны, чем повреждают их и способствуют старению организма.