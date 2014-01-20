Кальций снижает риск развития рака

По словам американских ученых, при более высоком уровне кальция риск появления рака существенно снижается, особенно у женщин с высоким уровнем холестерина.

В исследовании принимали участие 293 907 мужчин и 198 903 женщин. Опрос среди участников проводился в период с 1995 по 1996 гг. Участников спрашивали, насколько часто и какое количество молочных и других продуктов они потребляют.

В результате проведенного исследования выяснилось, что те люди, которые потребляли больше кальция на 16% меньше были подвержены появлению рака пищеварительной системы, в отличие от тех, кто потреблял меньшее количество кальция в установленный период времени. Поэтому не следует пренебрегать молочными продуктами, а настоятельно рекомендуется включать их в ежедневный рацион питания, особенно женщинам.