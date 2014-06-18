Суперпродукты, ускоряющие обмен веществ

Когда наш обмен веществ работает хорошо, то есть метаболизм высок, все жиры сжигаются, а при низком уровне метаболизма, наоборот, начинается сбережение жира. Если у вас есть лишний вес, значит, ваш обмен веществ нарушен, и необходимо его восстановить, ускорить с помощью продуктов, пишет ladyhealth.com.ua.

1. Какао-бобы

Вопреки расхожему мнению от какао-бобов не полнеют, а худеют. Главное - употреблять их по науке.

Не шоколад и не конфеты, в которых содержатся масло и сахар, а именно какао-бобы будут вашим верным помощником в борьбе за стройное тело. Эти бобы богаты кофеином и магнием, которые ускоряют метаболизм. В них содержатся вещества, способствующие усиленному синтезу гормонов радости - эндорфина и серотонина. А эти гормоны, как известно, борются со стрессом, который снижает обмен веществ в организме.

Для достижения хорошего эффекта рекомендуется принимать от 40 до 80 граммов какао-бобов в день. Превышать дозу не стоит, наступит обратный эффект - при всей своей прелести эти бобы богаты маслами и жирами, а значит, очень калорийны.

2. Зеленый чай улун

В ходе исследований было доказано, что благодаря высокому содержанию полифенолов этот чай ускоряет обмен веществ и тем самым способствует снижению веса. Употребление четырех чашек (примерно литр) улуна в день усиливает метаболизм на 5 процентов.

3. Простая вода

При обезвоживании процесс метаболизма замедляется. Если нам не хватает жидкости, то ткани испытывают дефицит и кислорода, и питательных веществ, поскольку объем циркулирующей крови зависит именно от количества жидкости в организме. Поэтому так важно соблюдать водный баланс и пить не менее 2 литров воды в день. Не газированная, не минеральная, а самая обычная питьевая вода ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса.