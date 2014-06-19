Активисты требуют профинансировать закупку лекарств для смертельно больных украинцев

Перед входом в здание Министерства финансов Украины около 50 активистов пациентской организации устроили лежачую акцию с требованием профинансировать закупку лекарств для смертельно больных украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда «Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине» (ЮКАБ), ежедневно в Украине умирает от недостатка лекарств 1607 человек.

В Минфине проходило заседание представителей разных ведомств и министерств, у которых предлагалось забрать излишние средства и перераспределить их на закупку жизненно важных лекарств. Среди них были представители СБУ, Министерства доходов и сборов Украины, МВД, Министерства образования и науки и других.

В ЮКАБ отметили, что средства на лекарства, которые выделяла прошлая власть больным украинцам, составляли 40% от потребностей. В этом же году цифры сократились в два раза в результате девальвации гривни и введения дополнительного НДС на лекарства, и составляют всего 20% от потребности. То есть дефицит средств на лекарства составляет 80%.

Председатель БФ «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей заявил, что из-за недофинансирования в Украине могут умереть много смертельно больных людей.

«Что такое 20% в человеческих жизнях? Это 1 из 5 украинцев, который сможет выжить. Из-за недофинансирования уже в сентябре месяце 22 тыс. ВИЧ-положительных украинцев останутся без лечения. Система в Украине построена таким образом, что чиновник в Минфине – в сущности, финансист – является безапелляционным лицом, которое своей подписью решает, кому жить, а кому умирать, какие программы поддержать, а какие сократить. Мы знаем даже имя этого человека – Владимир Матвейчук, заместитель министра финансов. Именно этот человек сегодня будет решать, перераспределить средства, скажем, из Министерства доходов и сборов и ремонта помещений на закупку лекарств для смертельно-больных украинцев или нет», - сказал Шерембей.

Своей акцией активисты также пытались достучаться до чиновников, которые направлялись на совещание в Минфин. Ведь каждому из них приходилось переступать через человеческие тела, заходя в здание. Это, по мнению активистов, символизировало то, как эти чиновники будут переступать через человеческие жизни, если не согласятся перераспределить средства из своих ведомств и министерств, чтобы спасти жизнь пациентов.

По подсчетам пациентов и Министерства здравоохранения, Кабмин должен найти 4,2 млрд грн и перераспределить их на закупку лекарств, чтобы не допустить смертей и гуманитарной катастрофы, которая может наступить в Украине уже в ближайшее время.