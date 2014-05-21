В Минздраве обещают прозрачные и открытые тендеры по закупке лекарств

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин на брифинге относительно состояния государственных закупок лекарственных средств, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По его словам, в 2014 году тендерные закупки лекарств и изделий медицинского назначения пройдут абсолютно прозрачно и открыто.

«В ближайшее время состоится заседание тендерных комитетов. Уже подготовлена информацию о предмете закупки на общую сумму свыше 674 млн. грн. Мы планируем пойти по сокращенной процедуре и рассчитываем на то, что в начале июля удастся осуществить первые поставки в регионы», - сказал он.

По состоянию на 19 мая Минздравом Украины разработана номенклатура лекарственных средств, медицинских изделий, собрана и обобщена информация относительно заявок (потребности) в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований, подготовлены проекты Информаций о предмете закупки (техническое задание) на 1457,73 млн. грн.

Салютин отметил, что в состав постоянных рабочих групп, которые разрабатывают номенклатуру, вошли представители общественных пациентских организаций, что будет способствовать большей публичности государственных закупок.

В то же время продолжаются поставки (выполнение договоров) по закупкам прошлого года. Это позволяет сохранить непрерывность схем лечения больных, подчеркнул он.

Поставщикам было предложено продлить действие прошлогодних договоров в пределах 20% по наиболее социально важным направлениям обеспечения. Минздравом Украины были заключены дополнительные соглашения к договорам прошлого года в пределах 20% на 16,4 млн. грн., сообщил он.

Первый заместитель министра также сообщил, что Минздрав обратился в Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для обеспечения централизованных закупок по главным государственным программам. Салютин подчеркнул, что государственным бюджетом министерству на 2014 год выделено свыше 2 млрд грн, однако в связи с девальвацией национальной валюты этих средств недостаточно для покрытия всех расходов.