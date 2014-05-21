В Минздраве обещают прозрачные и открытые тендеры по закупке лекарств
Министерство здравоохранения принимает меры для бесперебойного обеспечение заведений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами
Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин на брифинге относительно состояния государственных закупок лекарственных средств, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.
По его словам, в 2014 году тендерные закупки лекарств и изделий медицинского назначения пройдут абсолютно прозрачно и открыто.
«В ближайшее время состоится заседание тендерных комитетов. Уже подготовлена информацию о предмете закупки на общую сумму свыше 674 млн. грн. Мы планируем пойти по сокращенной процедуре и рассчитываем на то, что в начале июля удастся осуществить первые поставки в регионы», - сказал он.
По состоянию на 19 мая Минздравом Украины разработана номенклатура лекарственных средств, медицинских изделий, собрана и обобщена информация относительно заявок (потребности) в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований, подготовлены проекты Информаций о предмете закупки (техническое задание) на 1457,73 млн. грн.
Салютин отметил, что в состав постоянных рабочих групп, которые разрабатывают номенклатуру, вошли представители общественных пациентских организаций, что будет способствовать большей публичности государственных закупок.
В то же время продолжаются поставки (выполнение договоров) по закупкам прошлого года. Это позволяет сохранить непрерывность схем лечения больных, подчеркнул он.
Поставщикам было предложено продлить действие прошлогодних договоров в пределах 20% по наиболее социально важным направлениям обеспечения. Минздравом Украины были заключены дополнительные соглашения к договорам прошлого года в пределах 20% на 16,4 млн. грн., сообщил он.
Первый заместитель министра также сообщил, что Минздрав обратился в Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для обеспечения централизованных закупок по главным государственным программам. Салютин подчеркнул, что государственным бюджетом министерству на 2014 год выделено свыше 2 млрд грн, однако в связи с девальвацией национальной валюты этих средств недостаточно для покрытия всех расходов.