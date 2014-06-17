Министерства не могут согласовать свои действия по эвакуации детей из опасных регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Оксана Филипишина.

Она отметила, что офис уполномоченного постоянно мониторит ситуацию путем общения с общественными организациями и волонтерами, а также поддерживая связь с городами, в которые выехали и дети, и взрослые.

Филипишина отметила, что в Донецкой и Луганской областях проживает 1 миллион детей. В частности, более 660 тысяч на территории Донецкой области и более 330 тысяч - в Луганской области.

По ее словам, на территории Донецкой области проживает почти 10 тыс. детей-сирот, а на территории Луганской области - почти 5 тыс.

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"Тревога, которая у нас сегодня есть, - отсутствие координации в действиях по решению вопросов, связанных с вывозом детей за пределы областей, где существует угроза их жизни и здоровью", - подчеркнула она.

По словам Филипишиной, мониторинг ситуации с детьми проводят Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, а также Министерство здравоохранения.

"Единого решения относительно действий по отношению к одной категории детей, которые в подчинении различаются по возрасту или по состоянию здоровья, нет, решения абсолютно несогласованные и разные, и каждое министерство по своему усмотрению, не имея единого посыла и единой политики в оценке ситуации с безопасностью этих детей, действует по собственному усмотрению", - отметила она.

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Филипишина также отметила, что при содействии МОН детей с Луганской и Донецкой областей вывезли на оздоровление.

Ситуация по линии Минсоцполитики, по ее словам, решается неоднозначно, поскольку это ведомство занимается, в частности, детьми с умственными отклонениями, и этих детей переместили в лагеря на безопасные территории в Донецкой области.

В то же время в Минздраве, по словам Филипишиной, заявляют о том, что не усматривают опасности для детей, за которых непосредственно отвечает это ведомство.

По данным представителя омбудсмена, на территории Донецкой области действуют 5 домов малютки.

"Сейчас домов ребенка, где маленькие дети в возрасте от 0 до 5 лет - пять на территории Донецкой области. В том числе Краматорск, два дома ребенка в Донецке, Макеевке и Артемовске. Всего речь идет о 266 детях. Это дети, которые в подавляющем большинстве даже не умеют ходить", - отметила она.