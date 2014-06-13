МИД заявляет о незаконном вывозе боевиками "ДНР" в Россию 16 детей-сирот

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

«По проверенной Генеральным консулом Украины в Ростове-на-Дону и подтвержденной компетентными органами Украины информации, 12 июня российская сторона незаконно позволила перевезти на территорию РФ без соответствующих разрешительных документов, а лишь по копиям свидетельств о рождении, 16 детей-сирот из группы граждан Украины , похищенных в г. Снежном вооруженными представителями так называемой «ДНР», - отмечается в сообщении.

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На данный момент,д похищенные дети находятся в г. Донецк Ростовской области Российской Федерации, заявили в украинском МИД.

«Таким образом, российская сторона грубо нарушила положения Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации от 16 января 1997 года, а также взятые на себя международные обязательства в области обеспечения прав детей, в частности пола 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка», - отмечается в заявлении.

«Вывоз детей за границу при отсутствии разрешительных документов позволяет квалифицировать действия злоумышленников как международное похищение детей согласно Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, с соответствующими правовыми последствиями для них и других сторон, при содействии или попустительстве которых совершено это преступление», - подчеркнули в МИД.

В Департаменте отметили, что на основании установленного факта незаконной перевозки украинских детей в России внешнеполитическое ведомство Украины направило вербальную ноту МИД РФ «с настоятельным требованием принять срочные исчерпывающие меры с целью обеспечения незамедлительного возвращения детей в Украину и привлечения к ответственности лиц, причастных к содействию их незаконному въезду на территорию Российской Федерации».

В МИД сообщили также, что это дело держат на особом контроле и задействованы соответствующие дипломатические механизмы. Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону продолжает работать на месте с целью предоставления необходимой консульско-правовой помощи в возвращении украинских детей на родину, добавили в МИД.