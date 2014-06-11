Чем полезны ягоды черешни

Черешня по праву считается очень полезной. Она содержит целый комплекс витаминов. Вместе с черешней в организм поступают витамины А, С, В, Р и РР, фосфор, железо и кальций. В этой ягоде много йода, калия, углеводов, органических кислот, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта. Черешню рекомендуют людям, страдающим заболеваниями мочевыводящих путей, поскольку употребление ягоды способствует очищению организма от мочевой кислоты, пишет deti.mail.ru.

В то же время, многих родителей настораживает вишневый цвет черешни. Своей окраске ягода обязана наличию пигмента – ликопина. Поэтому детям, склонным к аллергии, следует вводить в рацион черешню только после 3 лет и очень осторожно. Прежде, чем это сделать, лучше проконсультироваться с врачом. Если предпосылок к аллергическим проявлениям нет, то познакомить с ягодой ребенка можно в 2 года. Естественно, сначала будет достаточно дать всего несколько ягод.

«Передозировка» черешни может вызывать метеоризм, поэтому ягоду нужно употреблять умеренно.