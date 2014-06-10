Лечебные свойства помидоров

Специалисты советуют чаще их добавлять в различные блюда, ведь, например, ликопин из томатов предотвращает развитие рака почек у женщин, передает meddaily.ru со ссылкой на The Health Site. Активное потребление ликопина снижает риск рака на 45%.

Помимо ликопина, в томатах много антиоксидантов и противовоспалительных соединений. И они защищают от онкологических заболеваний за счет борьбы с повреждениями и свободными радикалами. Еще томаты спасают от болезней сердца. Известно: холестерин часто провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы. Томаты наполнены витаминами и веществами, препятствующими образованию холестериновых отложений.

При этом томаты отличаются низкой калорийностью (на 100 граммов - 18 калорий) и высоким содержанием клетчатки. Это помогает утолить голод и наладить пищеварение (клетчатка избавляет от запоров). Не все знают, но в томатах есть витамин А, который полезен для сохранения зрения. Витамин А предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации.