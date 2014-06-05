В Комитете ВР по вопросам здравоохранения не видят оснований для увольнения министра Мусия

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от “Батькивщины” Роман Илык заявляет об отсутствии оснований для увольнения министра здравоохранения Украины Олега Мусия.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Илык сказал, что сегодня на заседании комитета рассматривался проект постановления об увольнении Мусия.

В этом проекте постановления, отметил он, главным основанием для увольнения называют якобы рейдерский захватзавода по производству инсулинов “Индар”, а также какие-то якобы личные интересы министра в этом вопросе.

По словам Илыка, Мусий предоставил объяснения по этому вопросу. “Министерство ставило перед собой задание возобновить контроль над деятельностью предприятия, учитывая то, что, по словам министра, 71% акций предприятия принадлежат государству. То есть, контрольную функцию может осуществлять непосредственно Министерство здравоохранения”.

Как сказал Илык, Минздрав планировал заменить руководителя учреждения и провести там аудит, однако сделать это не удалось по различным причинам, руководитель предприятия не заменен, что сделало невозможным проведение проверки. “Вместе с тем, существующий руководитель не дает возможности провести собрание акционеров”, - добавил депутат.

Он подчеркнул, что “оснований для увольнения, в соответствии с этим постановлением, на сегодняшний день не усматривается”.

В то же время, сообщил Илык, во время заседания комитета к министру возник ряд вопросов, в частности, относительно его деятельности в должности на протяжении первых 100 дней, а также стратегии Минздрава по развитию здравоохранения в стране.

Планируется, что на следующем заседании комитета министр изложит соответствующую стратегию, отчитается за первые 100 дней, очертит стратегию развития сферы здравоохранения. Кроме того, добавил Илык, не исключено, что соответствующий доклад министра прозвучит и в сессионном зале ВР.

Таким образом, отметил Илык, комитет принял решение заслушать министра, а затем принимать решение относительно соответствующего проекта постановления.