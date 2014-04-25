Препятствование работе завода «Индар» может привести к недостатку инсулина в Украине

Руководство фармацевтического предприятия «Индар», являющегося крупнейшим производителем инсулина для диабетиков в Украине, просит власти Украины защитить завод от вмешательства посторонних лиц в его работу, так как это может привести к недостатку инсулина в стране и росту цен на препараты.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления «Индара» Любовь Вишневская.

«100 тысяч пациентов, которые ежедневно используют инсулин производства «Индара», останутся без жизненно важного лекарства. Также неизбежен рост цен на инсулин, если работа завода будет остановлена», - сказала Вишневская, добавив, что также могут возникнуть проблемы с поставками вакцин, препаратов для борьбы со СПИДом и туберкулезом.

Кроме того, по ее словам, нарушение в работе или полная остановка завода может привести к потере контракта с Федеративной республикой Бразилия, который в 2014 году может принести порядка 52 млн долл., и в перспективе будет способствовать выходу украинских производителей на рынки стран Латинской Америки.

Вишневская пояснила, что работе завода «Индар» на сегодняшний день препятствует Министерство здравоохранения Украины в лице нового министра Олега Мусия и его заместителей. По ее словам, министерство обвиняет руководство предприятия в непредоставлении необходимых документов для утверждения общих годовых собраний акционеров, отказе в проведении аудита и саботаже организации очередных собраний акционеров. Вишневская отметила, что эти утверждения не соответствуют действительности, так как аудит был проведен ранее, а все документы предоставлены.

Также председатель правления «Индара» сообщила, что 11 апреля произошла попытка рейдерского захвата завода посторонними лицами спортивной внешности, которые сопровождали представителей Минздравоохранения.

Вишневская считает, что такие действия со стороны министерства и его главы можно пояснить желанием сменить руководство завода незаконным путем и получить контроль над предприятием.

«Мы просим народных депутатов обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в здравоохранении Украины в целом и поддержать проект постановления Рады об освобождении Мусия от исполнения обязанностей министра. Также мы просим премьер-министра поручить министерствам и ведомствам обеспечить выполнение законодательства в отношении завода «Индар» при проведении заседания наблюдательного совета и собраний акционеров, а также устранить допущенные нарушения», - сказала Вишневская.

Также она обратилась к пациентам, врачам и журналистам с просьбой поддержать завод «Индар» и не допустить его остановки.

Как сообщал УНИАН, единственный украинский производитель инсулинов для диабетиков - компания "Индар" (г. Киев) в 2013 году увеличила чистую прибыль в 5,2 раза по сравнению с 2012 годом - до 1,4 млн грн с 267 тыс. грн.

Справка УНИАН. Предприятие по производству инсулина «Индар» было создано в 1997 году, а в 1999 году было запущено в работу. С ноября 2000 года предприятие начало выпуск препаратов под собственными торговыми марками «Хумодар», «Монодар» и других. В 2008 и в 2011 годах завод пережил несколько рейдерских захватов. В 2012 году государство полностью восстановило контроль над предприятием, утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая компании "Укрмедпром", была продана офшорной компании Storke Holdings Ltd (Белиз). С апреля 2012 года предприятие возглавила Любовь Вишневская.

По состоянию на конец 2013 года, 70,7% акций «Индара» принадлежат компании "Укрмедпром", а 21,1% - кипрской "Миндар Холдингс Лимитед".

Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине.