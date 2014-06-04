Дети разведенных родителей часто набирают лишние килограммы

Развод родителей может неожиданным образом повлиять на ребенка. Как показало исследование, дети с разведенными родителями в 1,54 раза чаще страдают от ожирения, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Данный вывод ученые сделали, исследовав 3166 норвежских школьников.

Стоит отметить, что ранее Университет Райс уже говорил об этой проблеме. Возможно, в полных семьях дети могут правильно питаться под присмотром обоих родителей. А вот в случае развода дети чаще предоставлены себе. Они имеют доступ к вредным продуктам и больше тратят время на малоподвижные занятия. Потом, родители-одиночки имеют меньше времени на приготовление нормальной еды.

Также ученые выяснили: дети, которые завтракали и ужинали с родителями, реже имели проблемы с весом. Итак, если ребенок завтракал вместе с родителями 5-7 раз в неделю, то риск ожирения снижался на 40% по сравнению с детьми, завтракавшими с родителями 2-4 раза в неделю. Если же ребенок ужинал с родителями 5-7 раз в неделю, то риск падал на 30%. А вот, когда ребенок обедал с родителями, вероятность ожирения повышалась на 20%.

Кстати, всего три кусочка белого хлеба увеличивают вероятность развития ожирения почти на 50%. Сотрудники Университета Наварры оценивали вес примерно 10000 человек в течение пяти лет. Оказалось, люди, съедавшие минимум 120 граммов хлеба, на 40% чаще полнели, чем люди, съедавшие максимум 60 граммов хлеба в день. В белом хлебе мало клетчатки, утоляющей голод, но много сахара. Также иногда в нем много соли, удерживающей воду.