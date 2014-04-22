Список вредных продуктов для завтрака

Диетологи составили ТОП-10 самых вредных продуктов для завтрака.

Врачи утверждают, что завтрак – самый важный прием пищи, пишет Likar.info.

Перечень вредных завтраков выглядит таким образом:

1. Плавленый сыр. Производится из некондиционного твердого сыра. При обработке он теряет полезные вещества, и в нем образуются лишние жиры.

2. Сухарики и чипсы. Закуски содержат высокое содержание химических добавок и сомнительных жиров.

3. Импортные фрукты. После транспортировки обрабатываются химическими веществами, которые заставляют их дозреть.

4. Творожные сырки (десерты). Часто представляют собой сочетание растительных жиров, сахара, загустителей и ароматизаторов.

5. Покупные сухофрукты. Обрабатываются химикатами. Лучше употреблять сухофрукты собственного приготовления.

6. Колбасные изделия. Диетологи не раз обвиняли эти продукты в том, что они повышают риск болезней ЖКТ и даже рака.

7. Быстрые завтраки. Основной их состав – крахмал, сахар и искусственные витамины.

8. Каши быстрого приготовления. После заводской термообработки зерновые теряют свой полезный состав: медленные углеводы заменяются быстрыми.

9. Мюсли. Предыдущий аргумент для них также актуален. Содержат подсластители, сомнительные сухофрукты и ароматизаторы.

10. Соки в пакетах. Зачастую восстановлены из концентрированного сока, высушенной мякоти.