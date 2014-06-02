Главой Госслужбы по ВИЧ-инфекции/СПИДу стал Курпита
14:59, 02 июня 2014Страна
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Ранее Курпита занимал должность исполнительного директора Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ
Фото: polvisti.com
Кабинет министров Украины назначил Владимира Курпиту главой Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям.
Соответствующее распоряжение № 516-р от 27 мая 2014 года опубликовано на правительственном портале.
“Назначить Курпиту Владимира Ивановича председателем Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям”, - говорится в документе.
Справка УНИАН. Ранее Курпита занимал должность исполнительного директора Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.
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