Главой Госслужбы по ВИЧ-инфекции/СПИДу стал Курпита

Ранее Курпита занимал должность исполнительного директора Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ

Кабинет министров Украины назначил Владимира Курпиту главой Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям. Соответствующее распоряжение № 516-р от 27 мая 2014 года опубликовано на правительственном портале. “Назначить Курпиту Владимира Ивановича председателем Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям”, - говорится в документе. Справка УНИАН. Ранее Курпита занимал должность исполнительного директора Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.

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