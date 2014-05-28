В Украине всего 28% молодежи знает о путях передачи ВИЧ-инфекции - ЮНИСЕФ

В Украине всего 28% молодежи знают о путях передачи ВИЧ-инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо на пресс-конференции, посвященной результатам исследований «Мнения, оценки и предпочтения подростков относительно тестирования на ВИЧ и консультирование».

По словам Мокуо, исследования выявили, что всего 10% молодых людей в Украине прошли тестирование на наличие вируса. «Молодые люди - это будущее нашего общества. Очень важно, чтобы они имели правильную информацию, а еще - привычки и поведение. У мальчиков этот уровень образованности ниже. В Украине есть «Клиники, дружественные к молодежи», в которых можно получить необходимые знания и помощь», - сказала Мокуо.

Она отметила, что в Украине есть проблема стигматизации, негативного отношения к диагностике на ВИЧ-инфекцию. «Необходимо преодолеть стигматизацию к таким людям. ВИЧ – болезнь, передающаяся определенным путем. Если у нас есть правильные знания, мы можем нормально сосуществовать с ВИЧ-инфицированными. Нам необходимо распространять информацию среди молодежи», - отметила Мокуо.

Она также выразила обеспокоенность ситуацией на востоке Украины. «Детский фонд ООН очень обеспокоен судьбой детей на востоке страны. Проблема ВИЧ здесь не может быть обособленной проблемой. Мы опасаемся, что риск распространения ВИЧ-инфекции на этих территориях увеличится», - сказала Мокуо.

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Председатель правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева отметила, что в ходе опроса большинство подростков говорили о безразличии медицинского персонала при тестировании.

«34% подростков заявили, что тест на ВИЧ не был для них анонимным. Довольно многие из них не прошли дотестовое и послетестовое консультирование. 10% были перенаправлены в другие учреждения. Подросток нуждается в сопровождении, чтобы была реальная переадресация. 6% вообще не получили результаты. 17% заявили, что тест был платным. Это – вопиющие факты», - заявила Балакирева.