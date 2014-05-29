Какие продукты помогут быстро загореть

Получить быстрый и стойкий загар помогают некоторые продукты. Поэтому перед отпуском можно перейти на специальную диету. В основном она состоит из фруктов и овощей, которые способствуют выработке меланина и защищают кожу.

Самый лучший продукт для загара это, конечно, морковь и морковный сок. Морковь отлично закрепляет и усиливает загар, полученный в солярии и естественным путем, пишет ladyhealth.com.ua.

Об удивительной силе морковного сока говорят даже специалисты — дерматокосметологи. Бета-каротин, которого в моркови много, придаёт коже оттенок загара, и одновременно поддерживает её упругость, так что она меньше страдает от солнца. Перед тем, как идти на пляж, надо выпить стакан свежего морковного сока, добавив в него немного сливок — чтобы витамин усвоился. Можно есть свежую тёртую морковь — тоже со сливками или маслом, только не слишком много, иначе оттенок кожи станет неестественно желтоватым — как при болезнях печени.

Быстрому появлению загара также способствуют дыня, арбуз, шпинат, персики, абрикосы, помидоры, спаржа и брокколи. Эти фрукты и овощи содержат много витаминов, сделают нашу кожу более красивой, позволяя загару держаться дольше.