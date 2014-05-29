Участники АТО смогут бесплатно лечиться в клинике «Феофания»

Верховная Рада Украины приняла постановление об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием участников боевых действий, которые получили ранения во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины (№ 4897).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 306 зарегистрированных в сессионном зале. Из фракции Партии регионов «за» проголосовали 7 депутатов, из фракции КПУ - 0.

Постановлением предусмотрено, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лица рядового, начальственного состава и военнослужащие Министерства внутренних дел Украины других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в АТО и получили ранения, контузии или им нанесен другой вред здоровью, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, диспансеризацию, медицинскую реабилитацию и т.п.) в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.