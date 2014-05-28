Минздрав Украины обнародовал Концепцию новой системы здравоохранения

Проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об одобрении Концепции новой системы здравоохранения» обнародован для обсуждения на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, таким образом, министерство предлагает публично обсудить Концепцию новой системы здравоохранения, и каждый желающий может подать свои предложения и замечания к документу.

Их следует направлять в Министерство здравоохранения Украины на протяжении месяца со дня опубликования в письменном или электронном виде по адресу: ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601, или на е-mail: nka1@moz.gov.ua, pmd@moz.gov.ua.

Проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об одобрении Концепции новой системы здравоохранения» находится по адресу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20140527_0.html