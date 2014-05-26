ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением в Украине мультирезистентного туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацией с распространением в Украине мультирезистентного туберкулеза.

Как передает корреспондент УНАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

По словам министра, мультирезистентные формы достигают около 30% в общей структуре заболеваемости.

«Нужна очень серьезная борьба с этой формой, чтобы Украина не стала разносчиком этой тяжелой формы туберкулеза по всему миру. Помощь ВОЗ будет очень важна», - сказал Мусий.

Также, по его словам, «ВОЗ очень тревожит ситуация с заместительной терапией на оккупированной территории, которая сегодня незаконно удерживается агрессором, выступающим против Украины, это – Российская Федерация». «Мы всегда будем считать эти территории своими», - подчеркнул министр.

Мусий отметил, что Минздрав очень беспокоит судьба граждан, которые остались жить в Крыму и были ранее обеспечены необходимой медицинской помощью.

«Мы подымали этот вопрос перед главой ВОЗ Маргарет Чен, и она уверила, что ВОЗ приложит усилия, чтобы решить эти проблемные вопросы по обеспечению больных адекватной заместительной терапией», - сказал Мусий.