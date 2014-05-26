Правовых оснований для выведения Гослекслужбы из подчинения Минздраву нет – Мусий

Правовых оснований для выведения Государственной службы по контролю лекарственных средств из подчинения Министерству здравоохранения не существует.

Как передает корреспондент УНАН, об этом заявил сегодня министр здравоохранения Украины Олег Мусий на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Постановление Кабинета министров о выведении Государственной службы по контролю лекарственных средств из подчинения Минздраву пока не вступило в силу, оно не имеет своего номера. Продолжается дискуссия между Минздравом, Минюстом и секретариатом Кабмина относительно правомерности выхода этого постановления. Минздрав считает его выход неправомерным. Об этом были написаны соответствующие письма и премьер-министру, и в Министерство юстиции», - сказал министр.

Мусий подчеркнул, что постановление принято с многочисленными нарушениями. «Если правительство примет это решение, мы, конечно, его будем выполнять, но пока мы стоим на позиции решения этого вопроса в правовой плоскости. Однако правовых оснований для выведения Гослекслужбы из подчинения Минздраву не существует. Именно поэтому юридическая служба секретариата Кабмина не выпускает это постановление в жизнь. На завтрашнем заседании правительства этот вопрос мной будет вынесен на обсуждение», - сказал Мусий.

Он отметил, что Минздрав будет настаивать на том, чтобы Гослекслужба осталась в ведении Минздрава. «Лишняя ответственность на премьер-министре по конкретной отрасли, по этому сектору нецелесообразна. Я бы сказал, что эти инициаторы, которые разрабатывали это постановление Кабмина, больше подставляют премьер-министра», - сказал Мусий.