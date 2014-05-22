Мусий предложил закрепить независимый статус врача

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом сказал министр здравоохранения Украины Олег Мусий во время выступления на пленарном заседании 67-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

Министр подчеркнул необходимость соблюдения международной практики относительно уважения к профессиональной деятельности медицинских работников. «Я хочу предложить мою страну как место встречи для обсуждения механизмов относительно защиты медицинских работников во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей», - сказал он.

Мусий отметил, что происходящие в Украине события продолжают привлекать пристальное внимание к вопросам безопасности медиков и пациентов во время локальных конфликтов. «Существует ряд бесспорных доказательств и фактов многочисленных и грубых нарушений международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции. К сожалению, медицинские работники также становятся жертвами локальных конфликтов. В период с декабря 2013 г. по февраль 2014 г. нападениям со стороны сотрудников правоохранительных органов подверглись более 50 медицинских работников; сейчас происходят похищения медиков, в том числе волонтеров Красного Креста на востоке Украины. Правительство Украины делает все возможное для избежания подобных ситуаций», - сказал министр здравоохранения.

Он также отметил, что Украина надеется на тесное взаимодействие со всеми странами – членами ООН, ВОЗ, ЮНЕЙДС, Глобального Фонда и других международных организаций в вопросе урегулирования проблемы, которая возникла после закрытия программы заместительной терапии метадоном на оккупированной территории Крыма.

Мусий также сказал, что после оккупации Крыма Российской Федерацией была ликвидирована программа, которая признана ВОЗ и имеет большую доказательную базу, была одной из самых эффективных и быстрорастущих в Украине. «Здоровье более 800 пациентов оказалось под угрозой. Украина предоставила возможность лечения этих пациентов на материковой части своей территории. Мы глубоко убеждены, что пациенты не должны становиться заложниками политических конфликтов», - подчеркнул Мусий.