В Киеве прошел тренинг для врачей-эпидемиологов региональных центров СПИДа

В Киеве прошел тренинг для врачей-эпидемиологов региональных центров профилактики и борьбы со СПИДом - «Совершенствование эпидемиологического надзора в соответствии с международными стандартами и осуществления эпидемиологической диагностики в сфере ВИЧ-инфекции/СПИДа».

Как сообщили УНИАН в Госслужбе Украины по социальным заболеваниям, его целью стало определение приоритетных направлений по совершенствованию эпидемиологического надзора, повышение уровня знаний и формирования навыков в эпидемиологической диагностики в сфере ВИЧ-инфекции/СПИДа.

Мероприятие организовано и проведено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Украинским центром мониторинга и оценки выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу при содействии Госслужбы Украины соцзаболеваний.

Во время тренинга региональные специалисты имели возможность ознакомиться с международными подходами относительно осуществления эпидемиологического надзора, получить исчерпывающую информацию о тенденциях развития эпидпроцесса на национальном и региональном уровнях. На сегодня Украина находится в концентрированной стадии эпидемии ВИЧ-инфекции, которая сосредоточена, преимущественно, в группах повышенного риска инфицирования ВИЧ: потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, имеющих секс с мужчинами и др. Количественные показатели концентрированной стадии: превышение 5% распространение ВИЧ-инфекции в среде представителей повышенного риска и непревышение 1% распространенности ВИЧ-инфекции среди беременных женщин.

Важной частью тренинга стали практические занятия для совершенствования навыков по эпидемиологической диагностике, обсуждение первоочередных мер для улучшения эпидемиологического надзора за случаями ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине.

Региональным центрам СПИДа поручено сформировать предложения к перечню и методологии проведения территориальной оценки ситуации по ВИЧ/СПИДу, провести эпидемиологическую диагностику за последние 5 лет на региональном и субрегиональном уровнях с учетом особенностей эпидемического процесса, в том числе среди групп повышенного риска.