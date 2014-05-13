18 регионов Украины готовы обеспечить крымчан заместительной поддерживающей терапией

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на сегодня Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская. Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Черкасская, Черниговская, Харьковская области и Киев готовы обеспечить пациентов необходимой терапией на базе собственных учреждений здравоохранения, где осуществляется ЗПТ. Общее количество дополнительных курсов лечения, которые могут предоставить заведения - 416.

Напомним, что в связи с закрытием программ ЗПТ в АР Крым и г. Севастополь, Министерством здравоохранения, Госслужбой Украины соцзаболеваний и ГУ «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями МЗ Украины» приняты меры для обеспечения непрерывности предоставления медицинских услуг пациентам ЗПТ.

Также при Главгосслужбе Украины соцзаболеваний образовано экспертную группу по решению проблемных вопросов, которые возникают в АР Крым и других территориях. В ее состав входят представители государственного и общественного секторов, а также международные эксперты: это специалисты с юридических, финансовых и программных вопросов.

Экспертная группа в оперативном режиме обеспечивает решения проблемных моментов, связанных с проведением мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза, лечения, ухода и поддержки пациентов.

Для получения соответствующих консультаций и помощи со стороны технической группы предлагаем обращаться в Госслужбу Украины соцзаболеваний по электронному адресу: dssz@dssz.gov.ua или присылать обращения к «Электронной приемной для пациентов», которая размещена на сайте ведомства - dssz.gov.ua. Кроме того, напоминаем, что неизменными и доступными остаются телефоны линий доверия: по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИДа - 0 800 500 451; по вопросам туберкулеза - 0 800 50 30 80.