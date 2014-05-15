Коррупция в сфере здравоохранения проросла снизу доверху – заместитель министра

Коррупция в сфере здравоохранения проросла снизу доверху.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Наталия Лисневская сегодня на пресс-конференции.

«Коррупция – это проблема, которая тянет нашу страну все ниже и ниже, мы можем в этом захлебнуться. Коррупция в сфере здравоохранения проросла снизу доверху», - отметила она.

По словам Лисневской, чтобы преодолеть коррупцию, необходимо изменить «правила игры».

«Нужно говорить о системных изменениях. В системе здравоохранения есть несколько сфер, в которых коррупция была самой тяжелой. Это – государственные закупки, разрешительная система Минздрава, которую нужно делать прозрачной и доступной, а также – медицинские кадры, начиная с образования и заканчивая назначением врачей и медицинской администрации», - заявила она.

При этом Лисневская отметила, что относительно тендерных закупок Минздрав уже продемонстрировал абсолютную прозрачность. «Ввели в рабочие группы представителей профессиональных общественных организаций, представителей пациентских организаций. Мы учитываем их предложения. Прозрачность в тендерных закупках, это первое, что было сделано», - сказала заместитель министра.

«Причина коррупции среди врачей – низкая зарплата. Сегодня Минздрав говорит об изменении системы финансирования врачей, медицинских заведений, чтобы они имели право работать с собственными финансами. Это разработка законодательства и внедрение обязательного медицинского страхования. Когда врач и пациент зависят не от койко-места и дня пребывания, а от предоставленной услуги, когда есть страховые полисы, когда есть определенная привязка к предоставленной услуге, намного легче вычислять вознаграждение врачу. Она является прозрачной, и врач может рассчитывать на адекватное вознаграждение. Тогда врач будет получать нормальную зарплату, а пациент - качественную медицинскую помощь», - отметила Лисневская.