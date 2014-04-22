Первые 6 регионов Украины получили новые реанимобили

Отныне региональные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф будут получать новые автомобили экстренной медицинской помощи, класса С, то есть реанимобили.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, самые технологические и самые дорогие, среди закуплених Минздравом, новые «скорые» класса С уже получили Днепропетровская, Черкасская, Черниговская области, Прикарпатье, Закарпатье и Киев.

В частности, в Ивано-Франковскую область поехало 7 таких авто, в Черкасскую – 5, Закарпатье получило 4 реанимобиля, а Днепропетровщина – 3.

Также 3 реанимобиля на базе автомобиля «Peugeot Boxer» получила Черниговская область и 4 автомобиля класса С – город Киев. Кроме того, медики столицы и Черниговщины получили сегодня и «скорые» класса В (в которых можно осуществлять интенсивную терапию в дороге) – 6 и 5 авто соответственно.

Также новые автомобили класса В сегодня получили центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киевской и Львовской областей: 4 и 10 машин.

Как сообщалось, в 2013 году Минздрав Украины закупил 1 тыс. 412 автомобилей скорой медицинской помощи разных типов (А, В и С) на общую сумму 921,4 млн. грн. Это - 143 реанимобиля типа С, 1 063 авто экстренной медицинской помощи типа В, 206 машин «скорой» типа А2. Среди закуплених карет «скорой» – качественные автомобили скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ 32213 и «Peugeot Boxer».