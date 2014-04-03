Одесская, Харьковская области и Киев получили новые автомобили экстренной медпомощи

Одесская, Харьковская области и город Киев получили от Министерства здравоохранения Украины новые автомобили экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, отметив, что отныне ежедневно региональные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф будут получать новые «скорые», в соответствии с поданными ими заявками.

По данным пресс-службы Минздрава, в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передано 20 машин на базе автомобиля «Peugeot Boxer», среди которых 14 «скорых» класса В (в которых можно осуществлять интенсивную терапию в дороге) и 6 автомобилей класса А (линейная терапия, то есть доставка к лечебному заведению больного, который не нуждается в интенсивной медицинской помощи в дороге). Одесское коммунальное предприятие «Автобаза санитарного транспорта» получило 4 автомобиля класса В.

Водители Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получили ключи от 29 новых автомобилей класса В и 7 - класса А.

Столица Украины в лице коммунального учреждения «Киевмедспецтранс» получила сегодня 25 «скорых» класса В и 6 - класса А.

Как напомнили в пресс-службе, в 2013 году Минздрав Украины закупил 1 412 автомобилей скорой медицинской помощи разных типов (А, В и С) на общую сумму 921,4 млн. грн. Это - 143 реанимобилей типа С, 1 063 автомобилей экстренной медицинской помощи типа В, 206 машин «скорой» типа А2. Среди закуплених «скорых» – качественные автомобили скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ 32213 и «Peugeot Boxer».