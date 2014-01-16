Новые автомобили «скорой помощи» переданы на экспертизу

Новые автомобили скорой медицинской помощи уже переданы на экспертизу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в этом убедились журналисты во время пресс-тура на производство НПО «Практика», которое победило в тендере Миздрав Украины, и на ГП «Политехмед», уполномоченного провести экспертизу машин на соответствие техническим условиям и ГОСТа.

В Минздраве объяснили, что перед массовыми поставками образцы автомобилей всех классов (А, В, С) должны пройти ряд экспертиз на соответствие тендерным, техническим условиям и требованиям ГОСТа, также это касается и всего оборудования, находящегося в карете скорой помощи.

Три автомобиля разных классов, изготовленные на заводе НПО «Практика», сегодня отправились в «Политехмед» для прохождения необходимых исследований.

Автомобили на базе Peugeot Boxer были переоборудованы специалистами предприятия «Практика». Сначала провели внешние работы – врезали окна, машину оклеили в соответствующий цвет, нанесли надписи «Скорая медицинская помощь», «103», установили специальные сигналы. Кроме того, переоборудовали салон, который оснастили стекловолоконными панелями, защищающими от влаги и перепада температур и имеющими антитравматические свойства. Также установили перегородку между салонами водителя и бригады скорой помощи, переговорные устройства и специальное электрооборудование, тепло-, вибро- и звукоизоляцию, отметили в Минздраве.

После этого комплекса работ было установлено медицинское оборудование производства ведущих мировых производителей – европейских стран, США, Японии и Южной Кореи, которое отвечает каждому типу автомобиля, уверили в министерстве.

По словам директора НПО «Практика» Юлии Борисовой, для этого проекта было отобрано лучшее медицинское оборудование ведущих мировых производителей, которое отвечает тендерной документации, а все технологические процессы по производству «скорых» проходили при четком соблюдении норм Национального стандарта ГОСТа 7032: 2009 к автомобилям скорой медицинской помощи.

«Нужно понимать, что невозможно из оборудования и обычного автомобиля создать карету скорой помощи. Чтобы из базового шасси вышло авто для спасения жизни, необходимо провести десятки технологических операций. На нашем предприятии специалисты выполнили все необходимые работы, чтобы автомобили были надежными, высокотехнологичными и удобными для персонала и пациентов, что значительно повышает качество и уровень предоставления медицинской помощи», – отметила Борисова.

Принимая кареты скорой помощи на уполномоченном предприятии, эксперт ГП «Политехмед» Эмануил Синанов отметил, что при внешнем осмотре специалисты несоответствий или нарушений не обнаружили, однако некоторые замечания по креплению салона производитель должен исправить в ближайшее время. Особое внимание обратили на внешний вид, комплектность автомобилей, правильность установления медицинского оборудования и его крепления. Потом планируют провести дополнительное тестирование автомобилей – изучить корректность работы электрооборудования и соблюдение требований электробезопасности.

Экспертиза этих автомобилей будет длиться около 10 рабочих дней, в ней также будут принимать участие независимые эксперты. После этого авто пройдут испытание дорогами, их должны изучить профессиональные бригады экстренной медицинской помощи и, при отсутствии существенных замечаний к производителю, первые автомобили скорой будут поставляться в регионы, сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, 4 ноября Минздрав объявил результаты тендера по закупке карет скорой помощи. В результате торгов будет приобретено 1 тыс. 412 авто. В частности, это 143 автомобиля типа С (реанимобиль), 1 063 машины экстренной медицинской помощи типа В (в которых можно осуществлять интенсивную терапию) и 206 единиц автомобилей типа А (линейная терапия, то есть доставка в лечебное учреждение больного, который не нуждается в интенсивной медицинской помощи в дороге). Среди закупленных карет - автомобили скорой медицинской помощи на базе автобуса ГАЗ 32213 и на базе Peugeot Boxer.

В то же время 5 ноября народные депутаты от «Батькивщины», члены Временной следственной комиссии по расследованию нарушений в деятельности Минздрава Павел Петренко, Анатолий Дирив и Максим Бурбак заявили, что тендер Министерства здравоохранения по закупке автомобилей «скорой» медицинской помощи «незаконно» выиграла компания, которая представила одно из самых дорогих предложений.

Петренко отметил, что предложения компании «Практика» по семи лотам - а это 715 млн. грн - были дороже предложений остальных участников тендера минимум на 24 млн. грн.