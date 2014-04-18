Общественные организации обеспокоены завышенными ценами на импортные медикаменты в Украине

Общественные организации обеспокоены завышенными ценами на импортные медикаменты и утверждают, что лекарства в Украине значительно дороже, чем в соседних странах.

Об этом сообщил журналистам глава правления «Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» Владислав Онищенко.

«Цены на лекарственные средства, которые находятся в аптеках, значительно завышены. Возьмем к примеру «Плавикс» - препарат, назначаемый пожизненно после шунтирования для того, чтобы разжижать кровь. Цена одной упаковки на 27 таблеток в Украине около 900 грн, в соседней Молдове такая же упаковка, того же производителя стоит 139 грн.», - сказал Онищенко.

По его данным, такая разница в цене - не единичный случай. Так, упаковка «Кетанова» индийского производства в украинских аптеках стоит в среднем 87 грн, в России этот препарат стоит в три раза дешевле. Такой же известный препарат "Сумамед", антибиотик. В украинских аптеках 3 таблетки стоят 187 грн, в Молдове - 76 грн.

При этом эксперты отмечают, что не только аптеки влияют на ценообразование лекарств.

К основным причинам резкого скачка цен на медпрепараты в Украине эксперты безусловно относят курсовые колебания, поскольку две трети отечественного фармацевтического рынка занимает импортная продукция, так что укрепление курса гривни должно вернуть цены на большинство жизненно необходимых лекарств к прежним значениям.

Президент «Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов» Виктор Сердюк отмечает также, что значительные накрутки цен создают сами производители.

«Нет никаких сдерживающих факторов для того, чтобы сам производитель не закладывал себе любую фантастическую цену», - считает Сердюк.

Вместе с тем, введение 7%-го налога на лекарства, недавно инициированное правительством, может повысить цены на препараты минимум на 10-15%.

«К тем затратам, которые мы уже имеем, добавится еще 7%, что, учитывая операционные расходы на переоборудование и т.д., даст нам рост цен минимум на 10%», - сказал Сердюк.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак заявил, что рынок лекарств и медицинских средств фактически является одним из основных теневых рынков в нашем государстве, учитывая льготное налогообложение. Нередко цены на лекарства, которые ввозятся в Украину, завышаются даже на 400%.

При этом Шлапак, выступая в Верховной Раде 18 апреля, признал, что цены на лекарства в Украине возросли на 60-70%. По словам министра, из них введение НДС это 5,5% на импортные лекарства и 3% - на отечественные, остальные 56% - это девальвация гривни.

Министр здравоохранения Олег Мусий 17 апреля заявил, что прогнозирует рост цен на лекарства на 50-60%, учитывая, что около 70% лекарств на украинском рынке - иностранные, и цена на них связана с курсом валют.

С начала текущего года курс гривни к доллару США снизился более чем на 50%, достигнув 11 апреля на межбанковском валютном рынке пика в 13,80 грн/долл. После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться.

Согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.