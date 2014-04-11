С введением НДС завышение цен на лекарства станет экономически невыгодным

Правительство разработало комплекс мероприятий для стабилизации цен на лекарства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, с целью стабилизации цен на лекарства на вчерашнем совещании под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка был наработан комплекс мероприятий, которые основываются на европейских инструментах регулирования цен производителей.

В частности, речь идет о внедрении европейского подхода к ценообразованию на лекарственные средства на основе использования внешних сравнительных (референтных) цен производителей лекарственных средств; сокращения количества перечней лекарственных средств, цены на которые подпадают под государственное регулирование в интересах одного перечня и др.

Дополнительно, с целью расширения доступа социально незащищенных слоев населения, будет введено возмещение стоимости (реимбурсацию) на социально значимые препараты, например, инсулин, антиретровирусные препараты.

Кроме того, предложено внедрить свободный доступ на внутренний рынок лекарственных средств, которые лицензированы Европейским медицинским агентством по централизованной процедуре, отменить перерегистрацию лекарственных средств.

Ожидается, что эти и другие мероприятия уже в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Кабинета министров Украины и позволят в краткосрочной перспективе ликвидировать посреднические схемы, сделать невозможным бесконтрольное повышение цены на всех этапах обращения лекарств в Украине, а также оптимизировать процессы администрирования обращения лекарств как со стороны государства, так и субъектов хозяйствования.

Ведь на сегодняшний день, в отличие от большинства европейских стран, в Украине нет жесткого регулирования цен на лекарственные средства. Единственным методом регулирования цен на лекарства в Украине является регулирование оптовых и розничных надбавок, что, как доказывает практика, не является эффективным инструментом. Причина в том, что в структуре цены препарата около 76% составляет цена производителя, то есть под государственное регулирование попадает лишь 24% от его стоимости. Вследствие этого на фармацевтическом рынке Украины годами формировались посреднические схемы, которые позволяли бесконтрольно повышать цены. Например, ввоз на таможенную территорию Украины лекарственных средств белорусского производства осуществлялся через Виргинские острова или другую оффшорную зону, в результате чего в аптеках Украины стоимость одного и того же препарата была в 15 раз выше, чем в аптеках Беларуси. Также генерические препараты европейских производителей в Украине были в 2-3 раза дороже, чем в соседних Польше, Словакии, Румынии, Болгарии.

Что касается введения 7% НДС на лекарственные средства, на совещании было отмечено, что этот налог не рассматривается правительством как источник наполнения государственного бюджета. Основная его цель – борьба с неконтролированным повышением цен со стороны производителей и поставщиков, которые применяют трансфертное ценообразование (посреднические и оффшорные схемы). С введением НДС существенное завышение цен на лекарства становится экономически невыгодным, поскольку такое завышение уже будет облагаться налогом и уменьшать прибыли нечистых на руку дельцов.

Вместе со стабилизацией валютного курса, введением референтного ценообразования это позволит не только сдержать цены на лекарства на внутреннем рынке, но и уменьшить их стоимость для наших граждан, в первую очередь, социально незащищенных.