Открыто производство о конституционности принудительной госпитализации недееспособных лиц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В своем представлении Лутковская указывает на то, что в соответствии со статьей 29 Конституции Украины каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, то есть никто не может быть арестован или удерживаться под стражей иначе, как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленном законом. Такое же положение содержится в пункте 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

“Проанализировав часть вторую статьи 29 Конституции Украины, можно считать, что лишение свободы не возможно иначе, как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленном законом. Согласно Конституции Украины полномочным субъектом, который принимает решение о лишении свободы, является только суд. Учитывая изложенное, по мнению Уполномоченного, часть первая статьи 13 Закона «О психиатрической помощи» в той мере, в которой она позволяет госпитализацию недееспособного лица в психиатрическое заведение без решения суда, противоречит частям первой и второй статьи 29 Конституции Украины”, - сообщили в пресс-службе.

В офисе Уполномоченного также отметили, что постановлением коллегии судей Конституционного Суда Украины по представлению Омбудсмана открыто конституционное производство, также осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Суда.