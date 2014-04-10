ВР приняла закон о государственных закупках: лекарства будут закупать в 4 раза дешевле

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон об осуществлении государственных закупок (№4587).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие его за основу и в целом проголосовали 226 из 290, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, от Партии регионов — 0.

Закон был принят со второй попытки – сначала ВР не поддержала документ: за принятие его за основу и в целом проголосовали 222 народных депутатов из 291, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законом предусматривается сократить перечень случаев, на которые не распространяется действие закона (с 44 до 10 случаев) с целью предотвращения бесконтрольного использования государственных средств, прозрачности и открытости сферы государственных закупок; определить понятие заказчиков в соответствии с принципами Директив ЕС; адаптировать процедуры закупки у одного участника, в соответствии с практикой применения подобной процедуры в европейских странах; сократить перечень оснований для применения неконкурентной процедуры с целью уменьшения случаев ее применения.

Кроме того, законом предусматривается отменить необходимость размещения информации в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок и в международном информационном издании по вопросам государственных закупок, оставив при этом обязательность обнародования этой информации на веб-портале Уполномоченного органа с целью упрощения доступности, размещения информации о государственных закупках, экономии бюджетных средств, которые расходуются на опубликование такой информации, и обеспечения прозрачности доступа к информации о государственных закупках.

Также предусматривается обнародование годовых планов на веб-портале Уполномоченного органа без обязательства их направления Минэкономразвития с целью обеспечения экономии государственных средств и упрощения доступа общественности к информации о запланированных государственных закупках; предоставляется возможность заказчикам применять электронные средства во время применения процедур закупок, определенных статьей 12 закона.

В то же время, отмечается, что по результатам рассмотрения проекта закона на заседании правительства 25 марта 2014 года были учтены предложения Минюста относительно определения понятия заказчик, дополнения условий применения переговорной процедуры по закупке юридических услуг и предложения Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики Татьяны Чорновол о недопуске к участию в торгах юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, и о сокращении сроков проведения процедур закупки.

Как отметил в своем выступлении премьер-министр Украины Арсений Яценюк, обращаясь к депутатам с просьбой поддержать этот закон, его принятие будет означать, что "лекарства не будут покупать в четыре раза дороже, чем покупают, что не будут наживаться на детском питании, что в системе "Нафтогаз Украины" не будут покупать на 400% дороже то, что сегодня стоит..., и что все государственные компании, которые подпадут под действие этого закона, будут прозрачно публиковать информацию и исключительно на конкурентных условиях закупать любые товары и услуги". Яценюк также предложил технически доработать его относительно специальных товаров и услуг.