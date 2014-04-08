С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 16 людей

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, с 31 марта по 06 апреля 2014 года показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -3,7% в Черкасской к -81,0 % в Ивано-Франковской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 159 384 человека, из них 100 733 (62,0 %) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 36,6 на 10 тыс. населения.

Необходимо отметить, что начиная с этой недели при анализе заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в Украине данные по АР Крым не учитываются.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировано в Киевской - 57,3, наименьший - в Харьковской областях - 17,0 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю количество госпитализированных уменьшилось на 21%, при этом специализированную медицинскую помощь получили 1817 взрослых и 4842 детей до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился соответственно на 16,9 % и 14,4 %.

С начала эпидемического сезона 2013 - 2014 гг. на территории Украины среди больных гриппом зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных летальных случаев, из них один - за отчетную неделю. Половина из них зарегистрирована среди возрастной группы 30 - 50 лет. Необходимо отметить, что все умершие лица не получили прививки против гриппа в этом эпидсезоне.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 246 915 человек. Объем прививками против гриппа лиц групп риска составляет 18,3 % от общего количества запланированных. Необходимо отметить, что лучшие показатели прививок отмечаются среди лиц, находящихся в специализированных коллективах (интернатах, домах для престарелых, домах ребенка и т.д.) и персонала медицинских учреждений. Удельный вес детского населения, среди привитых лиц против гриппа, составляет 16 %.