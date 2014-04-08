ВР намерена сегодня решить вопрос взимания НДС на импорт лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра доходов и сборов, курирующий вопросы таможни, Виталий Науменко на заседании общественного совета при Миндоходов.

«Возникла определенная коллизия в законе, выпало слово «ввоз», потому используются общие нормы. Сегодня должен рассматриваться этот законопроект. Он должен быть принят касаемо 7%», - сказал Науменко.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.

Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств НДС взимается в размере не 7%, а по общей ставке - 20%.

4 апреля Министерство доходов и сборов Украины разослало пояснительное письмо по всем таможням Украины, согласно которому все лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны растаможиваться в соответствии с 20-процентной ставкой НДС, а не 7%.

Участники рынка заявили, что импортеры лекарств стоят на таможне, не желая растаможивать товар по ставке 20%.