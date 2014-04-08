Кабмин освободил Пономаренко от должности главного санитарного врача Украины
12:50, 08 апреля 2014Страна
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Кабинет министров Украины отменил распоряжение о назначении Анатолия Пономаренко главным государственным санитарным врачом Украины.
Соответствующий текст распоряжения от 5 апреля 2014 №329-р обнародован на Правительственном портале.
"Признать утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 9 июня 2011 г. № 498 “О назначении Пономаренко А.Г. главным государственным санитарным врачом Украины”, - сказано в распоряжении.
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