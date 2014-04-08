Кабмин освободил Пономаренко от должности главного санитарного врача Украины

Кабинет министров Украины отменил распоряжение о назначении Анатолия Пономаренко главным государственным санитарным врачом Украины. Соответствующий текст распоряжения от 5 апреля 2014 №329-р обнародован на Правительственном портале. "Признать утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 9 июня 2011 г. № 498 “О назначении Пономаренко А.Г. главным государственным санитарным врачом Украины”, - сказано в распоряжении.

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