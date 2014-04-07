3 факта о депрессии

Факт № 1

Депрессия не может занимать пару дней или неделю, это более длительное состояние. Она может развиться у каждого человека, независимо от возраста, географического и социального положения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 350 миллионов людей по всему миру страдают депрессией. В среднем за прошедший год у 1 человека из 20 был диагностирован депрессивный эпизод. Средний возраст людей, у которых наблюдалась депрессия составляет 32 года.

Причем в странах с более высоким уровнем дохода это заболевание встречается несколько чаще. Самый значительный показатель депрессии среди стран с высоким уровнем дохода, по данным ВОЗ, во Франции (21 %), США (19,2 %) и Нидерландах (17,9 %). А среди стран с низким и среднем уровнем дохода - в Бразилии (18,4 %) и на Украине (14,6 %). Реже всего депрессия встречается в Японии (6,6 %) и Китае (6,5 %).

Факт № 2

Депрессия может плохо повлиять на развитие и исход распространенных хронических или длительных состояний (артрита, астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и ожирения).

Депрессия влияет не только на состояние центральной нервной системы человека и на поведение, она влияет также и на весь организм в целом. Как минимум у женщин она повышает риск развития диабета 2-го типа. В то же время и диабет повышает риск развития депрессии на треть, а при приеме инсулина это значение увеличивается в 1,5 раза. Американский исследователь Франк Ху утверждает, что у людей, страдающих депрессией, в крови - повышенный уровень гормона кортизола ("гормон стресса"), что приводит к повышению уровня глюкозы или снижению метаболизма сахара в крови, а также к возросшей резистентности (устойчивости) к инсулину и накоплению жира на животе, что является фактором риска развития диабета.

Установлено, что депрессией страдают приблизительно 15-25 % онкологических больных. Депрессия не способствует прямому развитию рака. Однако может дополнить уже существующие факторы, становящиеся причиной такого заболевания. Столкнувшись с этим диагнозом, человек также может испытать страх, гнев, печаль и ряд других сильных эмоций. И несмотря на то, что они со временем будут угасать, у человека это состояние может перерасти в депрессию. Депрессия у пациентов с раком влияет не только на самих пациентов, но и имеет серьезное негативное воздействие на членов их семей. У детей, чьи матери болеют раком молочной железы и имеют депрессию, наблюдаются поведенческие и эмоциональные расстройства. Причем тяжесть диагноза и продолжительность лечения влияют на детей меньше.

Сопутствующая депрессия может повлиять и на результат лечения: сочетание сердечно-сосудистых заболеваний и такого состояния сильно повышает риски летального исхода. Правда, механизм этой зависимости не ясен.

Факт № 3

Дефицит питания может серьезно затруднить производство специальных аминокислот, которые являются жизненно важными для психического здоровья человека. Нейромедиаторы - это вещества, которые передают нервные импульсы между клетками мозга, они состоят из аминокислот. А дефицит серотонина (одного из основных нейромедиаторов) приводит к формированию депрессивных состояний. Это вещество образуется из аминокислоты под названием триптофан. Когда потребление орехов и цельнозерновых продуктов снижается, уменьшается и уровень триптофана в головном мозге.

Также есть данные, что недостаточное потребление фолиевой кислоты, витамина В12, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (содержатся в рыбе и в продуктах растительного происхождения), в частности эйкозапентаеновой кислоты, связано с клиническими проявлениями депрессии. В исследовании норвежских медиков, в котором приняли участие около 22 тысяч человек, выяснилось, что симптомы депрессии у группы людей, принимавших рыбий жир, снизились.

Женщины, которые пьют четыре или больше чашек кофе с кофеином в день имеют более низкий риск развития депрессии, чем те, кто не пьет. Употребление 2-3 чашек кофе связано со снижением вероятности развития депрессии несколько меньше. Исследователи утверждают, что кофеин влияет на высвобождение нескольких нейротрансмиттеров, включая дофамин и серотонин, которые регулируют настроение и выраженность депрессии.

news.open.by