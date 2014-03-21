Донецкая область готова разместить детские дома семейного типа из Крыма

Донецкая область готова в случае необходимости разместить на территории области детские дома семейного типа и приемные семьи, проживающие в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, с такой инициативой выступил глава облгосадминистрации Сергей Тарута.

Он сказал, что, «если будут такие обращения, мы обеспечим такие семьи жильем и всем необходимым, как это предусмотрено украинским законодательством».

«Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить право детей и их приемных родителей на определение местожительства. И, я уверен, что именно в нашей области будут созданы наиболее оптимальные условия для таких семей», - отметил Тарута.