Донецкая область готова разместить детские дома семейного типа из Крыма
09:43, 21 марта 2014Страна
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Донецкая область готова в случае необходимости разместить на территории области детские дома семейного типа и приемные семьи, проживающие в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, с такой инициативой выступил глава облгосадминистрации Сергей Тарута.
Он сказал, что, «если будут такие обращения, мы обеспечим такие семьи жильем и всем необходимым, как это предусмотрено украинским законодательством».
«Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить право детей и их приемных родителей на определение местожительства. И, я уверен, что именно в нашей области будут созданы наиболее оптимальные условия для таких семей», - отметил Тарута.
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