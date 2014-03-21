Медиками, которые будут требовать деньги с пациентов, займутся правоохранители

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявляет, что медицинские работники не имеют права требовать средства от пациентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге.

По его мнению, это «аморально, неэтично и неприемлемо».

«Я считаю абсолютно нормальным, когда после предоставления медицинской помощи (если это не является условием предоставления медицинской помощи) - благодарность пациента врачу. Но, если условием предоставления медицинской помощи является требование средств врачами, медсестрами и другими лицами, тогда ими должны заниматься правоохранительные органы. Я всячески буду этому способствовать», - отметил министр.

В то же время, по мнению Мусия, коррупционная составляющая относительно врачей несколько преувеличена украинскими СМИ, хотя он не исключает таких случаев.