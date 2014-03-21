Минздрав не влияет на формирование цен на лекарства

Министерство здравоохранения не имеет механизма влияния на формирование цен на лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий, отвечая на вопрос относительно резкого повышения цен на лекарственные средства.

Он подчеркнул, что значительной составляющей в цене на лекарства являются выплаты взяток, «серых денег» при регистрации медпрепаратов, при проверке условий их выпуска.

«Здесь задействована Государственная служба по лекарственным средствам и фармацевтический центр, который регистрирует эти препараты. Именно поэтому я связываю такие цены на лекарства со старым, точнее, еще нынешним, руководством Гослекслужбы. Именно поэтому я вижу решение вопроса с ценами на лекарства в отстранении этого руководства от схем, которые они построили в Гослекслужбе”, - сказал Мусий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, Мусий призвал председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексея Соловьева и его первого заместителя Инну Демченко добровольно уйти в отставку.

Также Мусий обратился к силовым структурам с требованием расследовать деятельность руководства Гослекслужбы.