В Украине планируют ввести НДС на лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Олег Мусий сообщил на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, через неделю в Верховную Раду будет подан законопроект о введении НДС на лекарства в размере 7%.

Министр отметил, что Министерство здравоохранения считает нецелесообразным введение такого налога, поскольку это приведет к повышению цен на лекарственные препараты.

«Я этого не поддерживаю, я не являюсь сторонником введения НДС на лекарства. Но это будет решаться голосованием в Верховной Раде. Как проголосуют народные депутаты, так и будет”, - сказал Мусий.