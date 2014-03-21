В Украине планируют ввести НДС на лекарственные средства
08:41, 21 марта 2014Страна
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В Украине планируют ввести НДС на лекарственные средства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Олег Мусий сообщил на брифинге в Кабинете министров.
По его словам, через неделю в Верховную Раду будет подан законопроект о введении НДС на лекарства в размере 7%.
Министр отметил, что Министерство здравоохранения считает нецелесообразным введение такого налога, поскольку это приведет к повышению цен на лекарственные препараты.
«Я этого не поддерживаю, я не являюсь сторонником введения НДС на лекарства. Но это будет решаться голосованием в Верховной Раде. Как проголосуют народные депутаты, так и будет”, - сказал Мусий.
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