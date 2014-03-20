Реализация медицинской реформы в Украине будет продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

Он подчеркнул, что медицинская реформа, которая проводилась на протяжении последних трех лет, базировалась на наработках 2004-2006 годов, когда министрами здравоохранения были Николай Полищук и Василий Князевич.

«На 70-80% я разделяю те шаги, которые были задекларированы (прежней властью - УНИАН). Эта реформа осуществлялась не так, как нужно. Многие законы переносились, многие не приняты. Поэтому реформа будет серьезно пересмотрена. Полностью остановлена не будет. Мы обязаны выполнять данные законы», - сказал Мусий.

По его словам, в 2014 году будет проведен анализ результатов реформы в пилотных регионах, чтобы предложить удачные наработки для всей Украины.

«Первый шаг – это обстоятельный анализ положения вещей в системе здравоохранения и того, которое состоялось под названием «реформа», - отметил Мусий.

Как сообщал УНИАН, «пилотными» регионами по внедрению реформ в здравоохранении были определены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая области и г. Киев.

В рамках медицинской реформы предусматривались изменения в работе первичной медицины, экстренной медицины, введение медицинского страхования, сокращение количества медзаведений и открытие амбулаторий семейной медицины.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон о введении моратория на ликвидацию заведений здравоохранения и сокращение работников этих заведений.

Данным законом вводится мораторий на ликвидацию больниц, поликлиник, амбулаторий фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе расположенных на территории сельских и поселковых советов) и других медицинских заведений государственной и коммунальной формы собственности.