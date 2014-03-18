Члены НКРЭ перечислили средства на медицинское обеспечение Украинской армии

Председатель и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, перечислили недельный заработок Министерству обороны для медицинского обеспечения Украинского войска.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе информации и коммуникаций с общественностью НКРЭ.

Как отмечается в сообщении, «наши военнослужащие достойно и стойко переносят все тяготы военной службы, но все мы знаем, в каких сложных обстоятельствах они оказались. Поэтому председатель и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, перечислили недельный заработок Министерству обороны для медицинского обеспечения Украинского войска. НКРЭ призывает госслужащих, всех небезразличных граждан помочь нашим защитникам - материально поддержать Украинскую армию».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.