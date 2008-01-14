В Великобритании узаконят забор органов умерших без разрешения родственников

Премьер-министр Великобритании Джордж Гордон БРАУН выступает за то, чтобы разрешить больницам брать органы умерших пациентов при отсутствии специально оговоренного согласия с их стороны.

Как сообщает Газета.Ru, Г.БРАУН уверен, что такая мера упростит процедуру и спасет тысячи жизней. По мнению премьер-министра, подобная практика может быть введена в жизнь уже в этом году. Если это предложение станет законом, то забор органов у скончавшегося пациента будет по умолчанию разрешен, если тот при жизни не вышел из специального государственного реестра, и если нет возражений со стороны родственников.

Общественные группы заявили о «полном неприятии» плана Г.БРАУНА, поскольку тот, по их словам, лишает пациентов права распоряжаться собственным телом.