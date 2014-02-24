Полезные свойства ягод кизила

Ягоды кизила очень полезны – они содержат много глюкозы, фруктозы, органических кислот, особенно яблочной, никотиновой, дубильных, азотистых и красящих веществ, эфирное масло, фитонциды, витамины С и Р.

Ягоды кизила рекомендуют при подагре, малокровии, геморрое, дизентерии, тифе, желудочно-кишечных заболеваниях, артрите и кожных болезнях. Кизил обладает желчегонным, мочегонным, противоцинготным, бактерицидным жаропонижающим и противовоспалительным действием, пишет Edaplus.info.

Благодаря содержащимся в них пектинам ягоды кизила ускоряют процесс очищения организма от продуктов метаболизма. Кизил способствует выведению щавелевой и мочевой кислоты.

Биологически активные вещества, входящие в состав плодов кизила, нормализуют артериальное давление, давления сосудов головного мозга, устраняют головные боли, предупреждают склероз.

Кизил, как и шиповник, способствует укреплению стенок сосудов, предотвращает хрупкость каппиляров, используется при венозной недостаточности, отёках ног, воспалении вен.

Ягоды кизила улучшают аппетит и восстанавливают обмен веществ в организме человека. Также плоды кизила очень полезны при заболевании или склонности к сахарному диабету, т.к. не увеличивают уровень глюкозы в крови и одновременно усиливают ферментативную активность поджелудочной железы, способствуя перевариванию пищи.

В профилактических целях кизил употребляют в пищу при опасности отравления парами ртути, свинцом и др. токсичными веществами.

В народной медицине кизил приминяли при диарее, им так же восстанавливали обмен веществ в организме человека.

Ягоды кизила советуют включать в рацион при кожных заболеваниях и экземах.

Напитки и настои из ягод кизила рекомендуют при желудочно-кишечных расстройствах и кровотечениях, при заболеваниях полости рта.

Кизиловый сок обладает выраженным тонизирующим и бодрящим действием.

При желудочных кровоизлияниях полезен чай из ягод кизила. Доза на сутки: 10 граммов сухих плодов на стакан кипятка. Разовая доза отваров: 5 граммов ягод на стакан воды. Они снимают туберкулезную интоксикацию, укрепляют мочевой пузырь, снимают боль в пояснице.

Практически все препараты, приготовленные из кизила, полезны при диабете. Они снимают сахарные перегрузки.

При поносах детям хорошо давать кизиловый кисель, который варят из расчета: 3 столовые ложки размоченных или свежих плодов на 1 стакан воды. Принимают по 70 г 3 раза в день до еды.

При остром гастроэнтероколите кисель включают в диетическое питание.